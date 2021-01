Afuca larga la Copa de Verano 2021

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón comenzará este fin de semana la Copa de Verano 2021 para ambas divisionales. La A está conformada por cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, mientras que la B son seis zonas con la misma cantidad de equipos. Esta es la programación completa y grupos:

PROGRAMACION DIVISION A

Domingo – Cancha Unión del Sur:

13hs Pinocho FC vs Deportivo Cali

15hs Atlas vs Deportivo Sauzal

17hs Quemquemtreu vs Deportivo Mandiyú

19hs Pampa de Mallín vs Deportivo Choop

Domingo – Cancha Luján:

13hs Racing vs Usina FC

15hs Arrayanes vs Unión Ñorquincó

17hs El Granate vs Costanera

19hs Los Andes vs San Martín

PROGRAMACION DIVISION B

Sábado – Cancha Luján:

13.30hs Guaraníes vs Las Piedritas

15.30hs Talleres vs El Mirador

17.15hs Pagano FC vs Atlético Piltriquitrón

19hs Los nogales vs Dragones

Sábado – Cancha Deportivo Mandiyú:

13.30hs La Aldea vs Sacachispas

15.30hs Patagonia vs Deportivo Mallín

17.15hs Costa del Azul vs Madrid FC

19hs La Barra vs Nueva Luna

Sábado – Cancha Unión del Sur:

13.30hs La Pampita vs El Deportivo

15.30hs Martín Güemes vs Atlético Obrero

17.15hs Kiosco La Plaza vs Atlanta United

19hs South Team vs El Rejunte

GRUPOS DIVISION A

Zona 1:

Pinocho FC

Deportivo Cali

Atlas

Deportivo Sauzal

Zona 2:

Quemquemtreu

Deportivo Mandiyú

Pampa de Mallín

Deportivo Chopp

Zona 3:

Racing

Usina FC

Arrayanes

Unión Ñorquincó

Zona 4:

El Granate

Costanera

Los Andes

San Martin

GRUPOS DIVISION B

Zona 1:

Guaraníes

Las Piedritas

Talleres

El Mirador

Zona 2:

Pagano FC

Atlético Piltriquitrón

Los Nogales

Dragones

Zona 3:

Patagonia

Deportivo Mallín

Costa del Azul

Madrid FC

Zona 4:

La Aldea

Sacachispas

La barra

Nueva Luna

Zona 5:

La Pampita

El Deportivo

Kiosco La Plaza

Atlanta United

Zona 6:

Martín Güemes

Atlético Obrero

South Team

El Rejunte