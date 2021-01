El “Cristalero” sumó en Bariloche

Deportivo Cristal de El Bolsón igualó el miércoles 1 a 1 en su visita a Boca Unidos de Bariloche por la novena fecha de la División B de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y se mantiene en la punta a cinco unidades de su más inmediato perseguidor. Este fin de semana comienzan a definirse muchas cosas en ambas categorías.

El “Cristalero” cosechó un buen punto en Bariloche en si visita a Boca Unidos y continúa a paso firme con el gran objetivo del ascenso. Cristian Ascencio abrió el marcador para el local, mientras que Franco Muñoz igualó para los bolsoneses. La próxima parada para Deportivo Cristal será este sábado ante Independiente en la ciudad de los lagos.

Por su parte, en lo que respecta a la División A, este fin de semana se disputa la última fecha de la fase regular y Torino de El Bolsón sumará de a tres sin jugar debido a que Deportivo Angostura se bajó de la liga y cede las unidades. Con esto se irá a 11 puntos y necesita que al menos uno entre Martin Güemes, Puerto Moreno y Dina Huapi no gane su juego para estar entre los 8 mejores.

RESULTADOS

División A:

Cruz del Sur 3 Dina Huapi 2

Estudiantes Unidos 3 Puerto Moreno 1

División B:

Boca Unidos 1 Deportivo Cristal 1

Estrella del Sur 0 Gimnasia y Esgrima 0

Cab16 1 Alas Argentinas 3

PROXIMA FECHA

División A:

Arco Iris vs Estudiantes Unidos (Sábado 18hs – Estadio Municial Bariloche)

Dina Huapi vs Chicago (Domingo 18hs – Estadio Municipal Dina Huapi)

Martín Güemes vs Pincharratas (Domingo 18hs – Alas Argentinas)

Puerto Moreno vs Cruz del Sur (Miercoles)

División B:

Alas Argentinas vs Estrella del Sur (Sábado 18hs – Alas Argentinas)

Gimnasia y Esgrima vs Boca Unidos (Sábado 15hs – Don Orione)

Independiente vs Deportivo Cristal (Sábado 18hs – Don Orione)

POSICIONES

División A:

1° Arco iris 18pts

2° Cruz del Sur 15pts

3° Pincharratas 14pts

4° Chicago 12pts

5° Martín Güemes 12pts (*)

6° Estudiantes Unidos 11pts

7° Puerto Moreno 10pts

8° Dina Huapi 9pts

9° Torino 8pts

(*) Al finalizar el torneo se le descontarán 3 puntos por mala inclusión de un futbolista.

División B:

1° Deportivo Cristal 20pts

2° Alas Argentinas 16pts

3° Estrella del Sur 15pts

4° Independiente 15pts

5° Cab16 11pts

6° Boca Unidos 11pts

7° Gimnasia y Esgrima 9pts