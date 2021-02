Goleada del “Cristalero” para soñar en grande

Deportivo Cristal de El Bolsón goleó el sábado como local 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Bariloche por la 11ra fecha de la División B de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y se metió en las semifinales por el ascenso. Los goles fueron marcados por Lucas Delgado, Augusto Nielsen y Franco Muñoz. Este martes visita a Alas Argentinas y con un empate se asegura la punta para los cruces. Estos fueron los resultados y la programación de la próxima fecha:

RESULTADOS

Deportivo Cristal 3 Gimnasia y Esgrima 0

Cab16 1 Independiente 0

Boca Unidos 1 Alas Argentinas 4

PROXIMA FECHA

Alas Argentinas vs Deportivo Cristal (18.30hs en Ñirihuau)

Estrella del Sur vs Cab 16 (18.30hs en Walter Montero)

Independiente vs Gimnasia y Esgrima (18.30hs en Don Orione)

POSICIONES

1° Deportivo Cristal 26pts

2° Alas Argentinas 20pts

3° Estrella del Sur 19pts

4° Cab16 17pts (*)

5° Independiente 15pts

6° Gimnasia y Esgrima 12pts (*)

7° Boca Unidos 11pts

(*) Al finalizar el torneo se le descontarían 3 puntos por mala inclusión de un futbolista.