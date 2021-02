Afuca definió los cruces de 4tos

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo in fin de semana largo de mucha acción con los cruces de 8vos de final de la División B y las dos últimas fechas de la fase de grupos de la A. El próximo sábado se disputarán los 4tos y durante el domingo las semifinales. Estos fueron todos los resultados:

RESULTADOS

3ra fecha División A:

Pinocho FC 2 Deportivo Sauzal 0

Atlas 5 Deportivo Cali 2

Quemquemtreu 4 Deportivo Chopp 0

Pampa Mallín 1 Deportivo Mandiyú 1

Unión Ñorquinco 5 Racing 1

Usina FC 1 Arrayanes 1

San Martin 4 El Granate 0

Los Andes 2 Costanera 1

8vos de Final División B:

Costa del Azul 2 (5) Martín Güemes 2 (4)

Pagano FC 3 Las Piedritas 1

Guaraníes 1 La Barra 0

La Aldea 4 Deportivo Mallín 1

Madrid FC 3 La Pampita 2

Los Nogales 1 Atlanta United 0

Sacachispas 4 Atlético Piltriquitrón 0

Kiosco La Plaza 4 Atlético Obrero 1

CRUCES DE 4TOS DE FINAL

División A:

Pinocho FC vs Deportivo Chopp

Unión Ñorquinco vs El Granate

Quemquemtreu vs Atlas

San Martin vs Racing

División B:

Costa del Azul vs Pagano FC

Madrid FC vs Los Nogales

Guaraníes vs La Aldea

Sacachispas vs Kiosco La Plaza

GRUPOS DIVISION A

Zona 1:

1° Pinocho FC 7pts (5)

2° Atlas 6pts (1)

3° Deportivo Cali 4pts (-2)

4° Deportivo Sauzal 0pto (-4)

Zona 2:

1° Quemquemtreu 6pts (6)

2° Deportivo Chopp 6pts (3)

3° Deportivo Mandiyú 4pts (-4)

4° Pampa de Mallín 1pto (-5)

Zona 3:

1° Unión Ñorquincó 7pts (5)

2° Racing 4pts (-3)

3° Usina FC 2pts (-1)

4° Arrayanes 2pts (-1)

Zona 4:

1° San Martin 7pts (6)

2° El Granate 6pts (-2)

3° Los Andes 3pts (-2)

4° Costanera 1pto (-2)