Epuyén retoma sus actividades en el gimnasio municipal

La Dirección de Deportes de Epuyén anunció la reapertura de las actividades en el gimnasio municipal de la localidad chubutense a través de talleres deportivos y para dar continuidad a las instituciones y clubes, todo bajo un protocolo de comportamiento social acorde a la situación social que se vive. Así lo reflejaron y desarrollaron en sus redes sociales:

JUSTIFICACION

“Ante la conocida situación de aislamiento obligatorio, los deportistas se vieron con la imposibilidad de continuar con sus actividades, debiendo interrumpir sus entrenamientos, suspendiendo encuentros, las ansiadas competencias y el crecimiento personal que no se recuperarán de forma automática, sino que será un proceso que llevará semanas de trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser realizado mediante protocolos que permitan un marco más seguro para nuestros deportistas, entrenadores, trabajadores y toda persona que esté relacionada con las actividades.

Estimamos oportuno desarrollar un protocolo de comportamiento social, en especial para la enseñanza de las disciplinas formativas. Observamos características distintivas del deporte que podrían ser adecuadas para poder seguir dando clases sin incurrir en el peligro del esparcimiento y /o contagio del virus COVID 19.

La práctica deportiva y el entrenamiento se hacen y se desarrollan en ámbitos, que son lo más parecido al lugar donde luego llevarán a cabo competencias. Este ámbito generalmente es un gimnasio o una cancha al aire libre, no en el living o el patio de una casa familiar.

Este tiempo de aislamiento ha hecho que las condiciones físicas de los deportistas se vieran realmente disminuidas, es importante recalcar que no fue en vano ya que la salud es la prioridad, por lo que ahora bien, se acerca el tiempo de recuperar esas capacidades y de reinsertarnos en las actividades de manera lenta y controlada.

A tal efecto se desarrolla a continuación una idea proactiva para llevar a cabo los objetivos. Este protocolo está diseñado para aplicar en canchas y espacios propios del gimnasio municipal.

Es de vital importancia contar con los espacios higienizados para el normal curso de la actividad. Aplicando el distanciamiento social y la limpieza adecuada de cada elemento a utilizar como así también de los sectores de trabajo.”

DESINFECCION Y CUIDADOS GENERALES

“Para comenzar resulta imprescindible una reunión general de presentación de todos los protocolos para contener el COVID 19, entre empleados, técnicos y Director de deportes. Para que a partir de allí se materialice, por lo que se deberá:

1- Capacitar al personal de trabajo para poder reconocer síntomas del COVID19 e inmediatamente llevar a cabo las medidas de evacuación y comunicación con la persona de salud.

2- Difusión de los protocolos y recomendaciones de Ministerio de Salud. Exhibiendo de manera visible y estratégica los números de teléfono que ofrecen las autoridades para activar protocolos de atención a casos sospechosos.

3- Toda persona que ingrese al gimnasio deberá llevar adelante la desinfección de manos y calzado.

4- Los vestuarios y duchas deberán permanecer cerrados, los deportistas deben venir con la indumentaria lista desde su respectiva casa. El acceso a los baños será restringido, con una capacidad de ingreso de dos personas por vez, los demás deberán esperar fuera del mismo, manteniendo el debido distanciamiento.

5- No se permitirá el acceso de los padres y/o acompañantes al gimnasio donde se realizan los entrenamientos. Para ello se incentivará la difusión de las medidas de prevención:

a- Los jugadores deberán usar el barbijo o tapaboca al llegar al lugar de entrenamiento hasta que se lleve a cabo el protocolo de ingreso, y luego al regresar a su domicilio.

b- La Dirección de deportes deberá suministrar alcohol en gel o solución hidroalcohólica para todas las personas que asistan.

6- Las personas que entren al gimnasio deberán pasar por un control específico:

a) Se realizará el registro de ingreso al gimnasio con los datos personales (Nombre completo, fecha de nacimiento y D.N.I, entre otros).

b) Se habilitara una puerta específica para el ingreso y salida.

7- El gimnasio deberá seguir con las pautas de limpieza y desinfección, disponer de personal para el control de limpieza, organización del espacio de trabajo y todo aquello que sean pertinente al mantenimiento.”

ACCESO A LA INSTITUCION

“1- El personal deberá trabajar con los elementos básicos de protección personal (Barbijo o tapa boca).

2- La provisión de los elementos estará a cargo de la Dirección de Deportes.

3- Sólo está permitido el ingreso a los que van a realizar las actividades (no habrá espectadores).”

INGRESO A LA CANCHA

“Luego del registro de ingreso, los deportistas deberán dirigirse a la cancha donde serán recibidos por el profesor o entrenador:

1- Durante el entrenamiento cada jugador deberá llevar, una toalla individual, una botella de agua de uso exclusivo y un kit de limpieza personal (toalla, desinfectante o alcohol en gel, etcétera).

2- Evitar tocarse con las manos la cara, ojos y la nariz.

3- Cubrirse la boca y nariz el pliegue del codo cuando se tose o estornuda, o bien con un pañuelo descartable y desecharlo.

4- Repetir la higienización de manos cada 30 minutos.

5- Evitar los contactos personales (saludo de mano; etcétera).

6- Limpiar y desinfectar las superficies y objetos con los que se esté en contacto.

7- No compartir indumentaria, cada deportista dejará su mochila y abrigo en un lugar de gimnasio determinado por el entrenador, que estará mínimo a un metro de los objetos de sus compañeros.

8- No salivar o escupir en los lugares compartidos, deberá de hacerlo en los lugares destinos para ello (sanitarios).

9- De ningún modo compartir vasos, botellas, etc.

10- Debe mantener la distancia 2.25 mts.”

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

“1- Las clases o entrenamientos se llevarán a cabo con grupos reducidos, respetando el protocolo.

2- Se trabajaran las condiciones físicas específicas.

3- Se desarrollarán las técnicas de manera individual, por ejemplo en actividades que utilicen pelotas, se utilizará una por cada deportista. Respecto a la utilización del espacio físico (Se toma como espacio, la cancha de todo el salón del gimnasio).

1- En cada sesión podrán participar 12 jugadores, un técnico y un asistente.

2- Los entrenamientos deberán estar planificados e informados a los jugadores para evitar las aglomeraciones.

3- Se deberán organizar los grupos de entrenamiento con horarios que respeten un mínimo de tiempo entre cada uno de ellos, para evitar la concentración de personas, tanto a la entrada como a la salida de los mismos

4- Los entrenamientos serán 2 veces por semana, con una carga horaria de una hora o una hora y media como máximo, dependerá de la categoría.

5- Al finalizar el entrenamiento cada jugador recogerá sus pertenencias y no podrá cambiarse en el lugar, sólo estará permitido abrigarse y salir del gimnasio.”

INICIO DE ACTIVIDADES

“Toda persona que quiera asistir o realizar actividades en el gimnasio municipal deberá firmar un consentimiento informado. En el caso de los menores de edad, deberán firman sus padres o responsables a cargo.”