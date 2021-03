Afuca larga el Torneo Apertura 2021

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón largará este fin de semana el Torneo Apertura 2021 con el desarrollo de la primera fecha en las divisiones A y B. Se disputarán 24 partidos en total en diversas canchas de la Comarca Andina. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION SABADO – DIVISION B

Cancha Emeta Mallín Ahogado:

14hs Sporting Bolsón vs El Mirador

15.30hs Costa del Azul vs Los Nogales B

17hs Atlanta United vs Juventud B

Cancha Loma del Medio:

13hs Patagonia vs Real Palangana

14.30hs La Banda vs La Pampita

16hs San José vs Huracán

17.30hs La Barra vs Las Piedritas

Cancha Unión del Sur:

14hs Martín Güemes vs El Rejunte

15.30hs Independiente vs La Madrid

17hs Los Pibes vs Talleres

Cancha Luján:

14hs Palo Santo vs Dorados FC

15.30hs La Aldea vs Los Duendes

17hs Pagano FC vs Atlético Piltriquitrón

PROGRAMACION DOMINGO – DIVISION A

Cancha Deportivo Mandiyú:

14hs Juventud Unida vs Arrayanes

15.30hs Costanera vs Racing

17hs Pinocho FC vs Deportivo Mandiyú

Cancha Luján:

13hs Pura Química vs Pampa de Mallín

14.30hs Los Andes vs Atlas

16hs El Manso vs Deportivo Cali

17.30hs Los Nogales vs Quemquemtreu

Cancha Loma del Medio:

13hs Usina Fc vs Deportivo Chopp

14.30hs Unión Ñorquincó vs San Martin

16hs Pura Murra vs Deportivo Sauzal

17.30hs El Granate vs Atlético Santa Fe