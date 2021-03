Veteranos y Maxi se suman a los Senior

La Asociación de Fútbol de Veteranos de la Comarca (Afuveco) tendrá el domingo la segunda fecha de la categoría Senior y dará el puntapié inicial en Veteranos y Maxi. Cabe remarcar que en ambas divisiones jugarán todos contra todos y clasificarán los cuatro primeros a semifinales. Esta es la programación completa:

Cancha Pereyra El Hoyo:

10hs San Martín vs Estudiantes (Senior)

12hs Deportes Puelo vs Deportivo Chopp (Senior)

14hs Feria Regional vs Trapito (Senior)

16hs MH vs Los Nogales (Veteranos)

18hs Unión Viejo vs Estudiantes (Maxi)

Cancha Unión del Sur:

10hs El Refugio vs El Manso (Senior)

12hs Deportivo El Maitén vs El Rejunte (Senior)

14hs Andina Muebles vs Unión Viejo (Senior)

16hs Trapito vs Unión del Sur (Veteranos)

18hs El Rejunte vs MH (Maxi)

Cancha Emeta Mallín Ahogado:

10hs MH vs La Barra (Senior)

12hs Agua Potable vs Valle Nuevo (Senior)

14hs San José vs Ferro (Senior)

16hs El Refugio vs Estudiantes (Veteranos)

18hs Deportivo Chopp vs Andina Muebles (Maxi)

POSICIONES SENIOR

Zona 1:

1° Andina Muebles 3pts

2° La Barra 3pts

3° Deportivo Chopp 3pts

4° Unión Viejo 1pto

5° Deportivo Puelo 1pto

6° Trapito 1pto

7° Feria Regional 0pto

8° MH 0pto

9° Agua Potable 0pto

Zona 2:

1° San Martín El Hoyo 3pts

2° Estudiantes 3pts

3° El Manso 3pts

4° El Refugio 3pts

5° Ferro 1pto

6° San José 0pto

7° El Rejunte 0pto

8° Valle Nuevo 0pto

9° Deportivo Maitén 0pto