Antín no pudo quedarse con el título de la AMB

El pugilista bolsonese Cesar “Gato” Antin se quedó el viernes en las puertas de conseguir el título Fedebol categoría Superwalter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras caer en las tarjetas en fallo unánime ante Nicolás “Elegante” Andino. “Nada que reprochar. Me avisaron cuatro días antes de la pelea y tomé la decisión de agarrarla”, declaró el comarcal en sus redes tras el combate.

El Microestadio Municipal de Hurlingham fue el epicentro de una nueva presentación de Cesar Antin como pelea central de la noche de viernes bonaerense. Tras la pelea trunca que tuvo en enero frente a Franco Ocampo debido a su positivo de Covid 19, el “Gato” volvió al ring por un título de la AMB.

Cabe remarcar que el bolsonese fue avisado de la pelea sólo cuatro días antes de la velada ante un rival considerado uno de los jóvenes promisorios del país. Así y todo se subió al cuadrilátero y entregó todo en los diez round que duró el combate. “El que me conoce sabe que siempre me brindo para el espectáculo, pero el rival disparó toda la noche y no nos pudimos brindar para la gente”, manifestó Antin.

Fue triunfo en las tarjetas en fallo unánime para Nicolás Andino (100 a 90) y la sensación para el pugilista bolsonese de no haber podido dar el espectáculo que nos tiene acostumbrados. “No se dio el resultado. Ya bajaremos a mi categoría y volveré más fuerte”, sentenció.