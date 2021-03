Cabeiros se quedó con el Mixto Solidario

El equipo Cabeiros derrotó en la final a No Es No en los penales tras empatar en 18 tantos en la etapa regular y se quedó con el torneo mixto. El certamen estuvo organizado por la rama femenina de la Escuela Municipal de Handball de El Bolsón y tuvo como gran finalidad donar todo lo recaudado para los damnificados del incendio comarcal.

Una gran movida gestaron las chicas de la Escuela Municipal de Handball de El Bolsón con la organización de un certamen mixto con el primordial motivo de recaudar fondos para ayudar a las familias afectadas por el reciente incendio que azotó la Comarca Andina y a más de 500 viviendas.

El certamen se llevó a cabo en las nuevas instalaciones del complejo deportivo Big Sports de El Bolsón, quien cedió su cancha de parquet para que se desarrolle el torneo. Del mismo no sólo participaron equipos comarcales sino también hubo presencia de combinados de distintos puntos de la región.

Ya por las semifinales se disputaron dos encuentros muy parejos que se definieron en los últimos instantes. Por un lado No Es No derrotó a Milani FC, mientras que Cabeiros superó a Drink Team. El juego por el tercer puesto fue para Drink Team por dos tantos y la gran final quedó en manos de Cabeiros tras superar a No Es No en los penales.

SEMIFINALES

No es no 24 Milani FC 23

Cabeiros 24 Drink Team 22

TERCER PUESTO

Drink Team 29 Milani FC 27

FINAL

Cabeiros 18 (4) No es no 18 (2)