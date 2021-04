Ailén Lascano Micaz: “Un sueño sería poder nadar en la Antártida”

La nadadora de aguas heladas Ailén Lascano Micaz acaba de romper el record rionegrino tras nadar por el rio Negro en forma continua 114 kilómetros en 17 horas, 14 minutos y 4 segundos. “Todo está en el entrenamiento y hacerlo en forma preventiva para poder disfrutarlo”, manifestó la viedmense en exclusiva para La Orsai Deportiva.

Con presencias en competencias internacionales y mundiales de aguas heladas, Lascano Micaz se trazó un objetivo como local: nadar más de 100 kilómetros por el rio Negro. “Surgió el año pasado cuando terminó el invierno y no tenía ninguna competencia debido a que todas las internacionales no pudieron desarrollarse por la pandemia”, contó la viedmense. A lo que agregó: “Tenía pendiente este nado hace un par de años y fue la oportunidad para entrenar para llevarlo a cabo”.

En cuanto a su preparación para este histórico reto, Lascano detalló: “Fueron muchísimas horas en pileta y aguas abiertas, tres veces por semana de gimnasio y una vez cada siete días hice nados largos en el rio para trabajar también la hidratación cada 30 minutos. Ya más cerca del desafío empecé a trabajar la parte mental con una amiga nadadora de Chile”.

Uno de los importantes detalles a tener en cuenta de este reto es que Ailén realizó los más de 100 kilómetros de nado sin traje de neopreno. “No me gusta usarlo y además en este tipo de desafíos que se hacen a nivel mundial como regla no se los utilizan porque te da flotabilidad y protección térmica”, explicó. El otro es que no sabía del record que terminó estableciendo: “Había entrenado muchísimo y sabía que iba a ser difícil. Lo único que tenía en mente era ir momento a momento y poder llegar”.

Fue el 6 de marzo a las 22.30 cuando Lascano Micaz se sumergió para nadar durante toda la noche. Esa hora elegida no fue al azar sino que el rio Negro a la altura de Viedma está a 30 kilómetros del mar y cada seis horas hay un cambio de corrientes en el rio. “Podía salir a esta hora o a las 5 de la mañana. Como las condiciones de salida a la noche eran muy buenas, decidimos largar en esta ventana de salida”, contó.

Fueron más de 17 horas de nado y las últimas tres se tornaron las más duras por todo el trajín de tantas horas en el agua, no sólo en lo físico sino también en lo mental. “Fue clave haberlo trabajado con mi amiga porque si bien las últimas tres horas fueron complejas, en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar”, enfatizó la joven nadadora viedmense. A esto añadió: “En lo físico, el último tramo tuve dolores en los hombros, rodillas, pulgares y un poco de frío… quería llegar”.

Con la alegría y tranquilidad de haber cumplido con el histórico reto, Ailén terminó de gran manera los 114 kilómetros desde la balsa Guardia Mitre hasta Viedma. Pero ya piensa en nuevos objetivos: “Tengo una lista de lugares para nadar pendientes, en la pandemia me encargué de engrosarla, pero un sueño sería poder nadar en la Antártida. Algún día tal vez sea posible”.

