Afuca no pudo completar tu fiesta

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo un fin de semana muy particular al no poder completar toda la programación establecida debido a la agresión que sufrió el arbitraje en el duelo entre La Banda y Sporting. Es por esto que sólo se jugó la B, mientras que la A no pudo disputar sus encuentros. En la semana se definirá cómo continua el certamen el próximo fin de semana. Por su parte, las chicas tuvieron doble fecha con Arrayanes manteniendo el puntaje ideal. Estos fueron todos los resultados:

RESULTADOS

Copa Femenina 3ra Fecha:

Juventud Unida 1 Poder Femenino 0

Pinocho FC 6 Deportivo Luján 0

El Refugio 1 Las Nietas de Arrayanes 0

Arrayanes 3 Las Nogales 0

Racing 2 Paso a Paso 0

Copa Femenina 4ta Fecha:

El Refugio 2 Pinocho FC 0

Arrayanes 5 Las Nietas de Arrayanes 1

Deportivo Luján 2 Paso a Paso 1

Las Nogales 2 Poder Femenino 0

Juventud Unida 2 Racing 0

División B 3ra Fecha:

Los Pibes 1 Las Piedritas 1

La Pampita 4 Palo Santo 1

Talleres 1 Costa del Azul 0

Independiente 3 Los Andes B 0

La Banda 5 Sporting 1

Pagano FC 3 San José 1

Patagonia 2 Atlético Piltriquitrón 2

Real Palangana 4 El mirador 1

Martin Güemes 3 Los Duendes 1

El Rejunte 3 La Madrid 0

Juventud B 5 Huracán 2

La Aldea 3 La Barra 1

Atlanta United 1 Dorados FC 0

POSICIONES DIVISION B

Zona 1:

1° Martin Güemes 7pts

2° El Rejunte 7pts

3° Los Nogales B 6pts

4° Independiente 6pts

5° Talleres 6pts

6° La Aldea 4pts

7° Las Piedritas 4pts

8° Los Duendes 4pts

9° Costa del Azul 3pts

10° La Madrid 3pts

11° Los Pibes 1pto

12° Los Andes 0pto

13° La Barra 0pto

Zona 2:

1° Pagano FC 9pts

2° Real Palangana 9pts

3° La Banda 6pts

4° Juventud B 6pts

5° Dorados FC 6pts

6° El Mirador 6pts

7° Patagonia 4pts

8° Huracán 3pts

9° La Pampita 3pts

10° Atlanta United 3pts

11° Palo Santo 3pts

12° San José 3pts

13° Atlético Piltriquitrón 1pto

14° Sporting 0pto

POSICIONES COPA FEMENINA

1° Arrayanes 12pts

2° El Refugio 10pts

3° Pinocho FC 9pts

4° Juventud Unida 9pts

5° Racing 6pts

6° Deportivo Luján 4pts

7° Las Nogales 3pts

8° Las Nietas de Arrayanes 3pts

9° Poder Femenino 1pto

10° Paso a Paso 1pto