Kurt Lutman: Fútbol, transformación y felicidad

La Comarca Andina contó con la gran presencia de Kurt Lutman. Ex futbolista profesional de Newells, supo jugar en la selección juvenil Argentina, militante social y escritor visitó la zona para brindar una charla y disfrutar de un espacio de fútbol callejero. “Una vez más uno viene a juntar la convicción de que es por acá. A la hora de jugar no hay mejor ámbito que el respeto, que exista la posibilidad de que jueguen todos y todas y desde ahí es el lugar ideal para empezar a aprender y construir amistades”, manifestó Lutman.

-Sabemos que has estado en otras partes del país, ¿pudiste ver algún evento similar?

-El fútbol valorado con los compañeros de Puerto Madryn mantiene la misma lógica. Se juega desde el respeto, se decide entre los pibes y pibas presentes, participan la misma cantidad de tiempo. La experiencia que se da es de crecimiento puro gane quien gane y seguramente se está replicando en muchos lugares del país como alternativa a esa competitividad que se está dando en el fútbol infantil que deja a un montón de pibes por fuera.

-¿Es buena la competencia deportiva?

-No siento que esté mal. El tema es de qué manera lo hacemos y buscando qué. La competencia es muy saludable porque es un marco en donde uno se encuentra con otros e instala incluso esa tabla de posiciones a la que anhela salir campeón. El problema es cuando esa competitividad hace que pase por alto el proceso y desarrollo de los pibes y pibas dejando a muchos en el banco de suplentes porque no cumple con mis expectativas como profesor. Ahí la cosa se pone brava y sentimos los que miramos el fútbol desde acá que esto merece una discusión.

-¿Qué tan importante es contar con un rival para la práctica de un deporte?

-Hay un concepto en las artes marciales muy interesante en donde al contrincante tengo que honrarlo y agradecerle porque me muestra mis límites y potencialidades y, por ende, en ese encuentro aprendemos los dos. La lógica que tiene el fútbol de alta competencia es que mientras menos juegue el rival mejor porque lo que se busca es sólo ganar. Cuando es así el aprendizaje queda postergado.

-En un encuentro está siempre la oportunidad de transformación…

-Lo ideal sería que en ese encuentro con el otro exista un marco de respeto y lúdico adecuado para que esa transformación y lectura que hacen los pibes y pibas vaya de la mano de la felicidad porque lo que estamos haciendo es defender un derecho básico que es el del juego y con esto que todos sean más felices. Lo que necesito es que los pibes y las pibas que hoy la están pasando mal por diversos motivos encuentren en el juego un lugar donde disfrutar eso que la realidad les quita.

-Continuamente mencionás a las pibas, ¿cómo ves el proceso de inclusión en un ámbito tan machista como el fútbol?

-Lo ideal sería que lo puedan contar ellas para dejar de quitarle la palabra. Más allá de la gran noticia que implica que las pibas hayan llegado al fútbol para quedarse, todavía se las discrimina con los horarios y elementos que les habilitan para entrenar. Uno cree que las incluye porque están adentro, pero se sigue reproduciendo la marginalidad y exclusión y hace que se desgasten y llegue un momento que no quieran seguir jugando. Es por esto que siento que no solamente el objetivo es que exista ese espacio real para las pibas y puedan construir teoría y práctica sino que estén dadas las garantías para que esto no se haga cuesta arriba.

Escuchá la nota completa haciendo clic AQUI