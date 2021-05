Torino va contra Puerto Moreno

Torino de El Bolsón ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Bariloche 2021 perteneciente a la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y será Puerto Moreno tras la victoria en el partido postergado de Lácar sobre Dina Huapi. Será ida y vuelta y aún no hay fechas de los juegos debido al parate del certamen por 15 días.

Se completó la fase de grupos con el partido adeudado en San Martín de Los Andes entre el local, Lácar, sobre Dina Huapi por 3 a 0. Con este resultado, Torino finalizó segundo en la tabla general y enfrentará a Puerto Moreno por los cuartos de final. Será ida y vuelta y el conjunto bolsonese definirá de local.

TABLA GENERAL

1° Cruz del Sur 12pts

2° Torino 10pts

3° Estudiantes Unidos (13)

4° Lácar (7)

5° Arco Iris 8pts

6° Chicago 7pts

7° Puerto Moreno 9pts (8) 1er segundo

8° Dina Huapi 9pts (3) 2do segundo

CRUCES DE 4TOS DE FINAL – IDA

Puerto Moreno vs Torino

Dina Huapi vs Cruz del Sur

Chicago vs Estudiantes Unidos

Arco iris vs Lácar